Σουηδία-Δανία: Οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών χαιρετίζουν την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών - Real.gr

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σουηδίας και της Δανίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η επικεφαλής της σουηδικής διπλωματίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ πως «είναι καλό που ο Τραμπ υπαναχώρησε πλέον από τους δασμούς (σ.σ. που ήθελε να επιβάλει) σε εμάς που έχουμε υποστηρίξει τη Δανία και τη Γροιλανδία». «Οι απαιτήσεις για αλλαγή συνόρων έχουν πυροδοτήσει εύλογη κριτική. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει πως δεν θα εκβιαστούμε», συνέχισε και υπογράμμισε πως «φαίνεται ότι η συνεργασία μας με τους συμμάχους είχε αντίκτυπο».

Από την πλευρά του, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι χαιρετίζει την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν πλέον να επιβάλουν δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ