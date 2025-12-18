Quantcast
Σουηδία: Δεν θα ανοίξει ξανά η έρευνα για τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε, πριν από 40 χρόνια - Real.gr
real player

Σουηδία: Δεν θα ανοίξει ξανά η έρευνα για τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε, πριν από 40 χρόνια

20:45, 18/12/2025
Σουηδία: Δεν θα ανοίξει ξανά η έρευνα για τη δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε, πριν από 40 χρόνια

ΠΗΓΗ: Χ

Σύνοψη από το

  • Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσει η έρευνα για τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 1986. Ο φάκελος επομένως θα παραμείνει κλειτός.
  • Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του Στιγκ Ένγκστρομ, ο οποίος είχε θεωρηθεί ως ο βασικός ύποπτος. «Οι αποδείξεις δεν επαρκούν για να τον κατονομάσουμε ως δράστη», τόνισε.
  • Ο Πάλμε πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το 1986 στο κέντρο της Στοκχόλμης, με τη δολοφονία του να πυροδοτεί το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της Σουηδίας και αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.
Το ανακοίνωσε η εισαγγελία λόγω έλλειψης στοιχείων.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσει η έρευνα για τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 1986, δήλωσε σήμερα ένας εισαγγελέας αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος ενός άνδρα που είχε θεωρηθεί ως ο βασικός ύποπτος.

Ο Πάλμε πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο, στο κέντρο της Στοκχόλμης, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει μια ταινία μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του, σε έναν κινηματογράφο της πόλης. Η δολοφονία του πυροδότησε το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της Σουηδίας και αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.

Πριν από πέντε χρόνια ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση κατονόμασε τον Στιγκ Ένγκστρομ, έναν γραφίστα ο οποίος απεβίωσε το 2000, ως τον βασικό ύποπτο. Τον Σεπτέμβριο, ένας δημοσιογράφος ζήτησε να ξανανοίξει η υπόθεση, επικαλούμενος τις εξελίξεις στην τεχνολογία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. «Οι αποδείξεις δεν επαρκούν για να τον κατονομάσουμε ως δράστη», είπε ο εισαγγελέας Λέναρτ Γκούνε σήμερα. Ο φάκελος επομένως θα παραμείνει κλειστός.

«Δεν υπάρχει εξ όσων γνωρίζω σήμερα κάποια βάση που θα επέτρεπε να ξανανοίξουμε την έρευνα για να ασκήσουμε δίωξη ή που θα οδηγούσε σε ετυμηγορία», πρόσθεσε.

Ο Πάλμε κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Σουηδίας κατά τις δεκαετίες του 1970 και ’80 και βοήθησε στην ανάδειξη της σύγχρονης εικόνας της. Στην εξωτερική πολιτική είχε ταχθεί σθεναρά κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και στήριζε τα αντιαποικιακά κινήματα σε όλον τον κόσμο. Στο εσωτερικό, ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του κοινωνικού κράτους.

Η αποτυχία της αστυνομίας να βρει τον δολοφόνο του άφησε βαθύ τραύμα στη συλλογική συνείδηση των Σουηδών και γέννησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας για τους πιθανούς δράστες: μεταξύ άλλων η λίστα περιλάμβανε τη CIA και ακροδεξιούς, Σουηδούς εξτρεμιστές. Ένας άνδρας, ένας βίαιος μικροεγκληματίας, καταδικάστηκε για τη δολοφονία το 1989, όμως τον επόμενο χρόνο απαλλάχθηκε στο Εφετείο. Πέθανε το 2004.

Ο Ένγκστρομ, που αυτοκτόνησε το 2000, ήταν ένας από τους μάρτυρες της δολοφονίας του Πάλμε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

21:22 18/12
Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Σκληρά μπλόκα μέχρι τις γιορτές

16:47 18/12
ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για «πολλαπλούς θανάτους»

ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για «πολλαπλούς θανάτους»

20:01 18/12
Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχει κατονομάσει συγκεκριμένο άνθρωπο - Μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχει κατονομάσει συγκεκριμένο άνθρωπο - Μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα»

20:25 18/12
«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

«Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος»: Οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις της γυναίκας που έγινε viral με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

18:45 18/12
Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

Μιχάλης Χουρδάκης: «Είμαι διαθέσιμος να συμβάλω στην προσωρινή κάλυψη του ιατρείου της Ψερίμου» - Η επιστολή στον υπουργό Υγείας

17:22 18/12
Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Έχει σκοπίμως μετατρέψει την Εξεταστική σε αρένα...»

20:08 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12

Ροή Ειδήσεων

Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα και του επιβλήθηκε πρόστιμο

Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα και του επιβλήθηκε πρόστιμο

21:38 18/12
Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση για μετανάστες σε παραλία στους Καλούς Λιμένες

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση για μετανάστες σε παραλία στους Καλούς Λιμένες

21:32 18/12
Λουκασένκο: «Η Λευκορωσία είναι κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ»

Λουκασένκο: «Η Λευκορωσία είναι κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ»

21:30 18/12
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τη δημιουργία νέων κομμάτων

21:22 18/12
Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης η Ελλάδα - Συστάσεις προστασίας από τον ΕΟΔΥ

21:15 18/12
ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν κυρώσεις σε δύο ακόμη δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επειδή διεξήγαγαν έρευνα για το Ισραήλ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν κυρώσεις σε δύο ακόμη δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επειδή διεξήγαγαν έρευνα για το Ισραήλ

21:00 18/12
Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και Τρίτη έλαβαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και Τρίτη έλαβαν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

20:55 18/12
Κωνσταντινίδου για «Παρά Πέντε»: «Συγκινήθηκα που είδα τις σκηνές του Μιχελή και της Χριστοδούλου»

Κωνσταντινίδου για «Παρά Πέντε»: «Συγκινήθηκα που είδα τις σκηνές του Μιχελή και της Χριστοδούλου»

20:50 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved