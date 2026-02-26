Σουηδία: Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, εντοπίστηκε κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle - Real.gr

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε από το σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό σε κοντινή απόσταση από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ήταν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανότατα ρωσικής προέλευσης, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο SVT ο Σουηδός υπουργός Άμυνας, Pål Jonson.

Όπως διευκρίνισε, το drone «πιθανότατα προερχόταν από τη Ρωσία, καθώς σε κοντινή απόσταση έπλεε ρωσικό στρατιωτικό πλοίο».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 13 χιλιόμετρα από το αεροπλανοφόρο, στον πορθμό Øresund, κοντά στην πόλη Malmö, όπου το γαλλικό πλοίο έχει αγκυροβολήσει από το απόγευμα της Τρίτης. Σουηδικό πολεμικό σκάφος που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή εντόπισε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και «προχώρησε σε ενέργειες για την εξουδετέρωσή του».

«Είναι πιθανό να σημειώθηκε παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου από drone, την ώρα που ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στον Øresund, εντός των σουηδικών χωρικών υδάτων», πρόσθεσε ο υπουργός.

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις.