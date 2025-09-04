Quantcast
Σουηδία: Η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα - Real.gr
real player

Σουηδία: Η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

15:45, 04/09/2025
Σουηδία: Η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να μειώσει στο μισό τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο 6%, στον προϋπολογισμό της για το 2026 ώστε να βοηθήσει τα νοικοκυριά και ευρύτερα την οικονομία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Η ανάπτυξη έχει βαλτώσει εν μέσω αβεβαιότητας που συνδέεται με τους τελωνειακούς δασμούς, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διστάζουν να προβούν σε δαπάνες παρότι έχει προηγηθεί σειρά μειώσεων επιτοκίων.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους δήλωσε πως η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή και θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027.

“Είναι μια μεταρρύθμιση που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα νοικοκυριά που έχουν περάσει πιο δύσκολα”, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ο προϋπολογισμός του 2026, μιας εκλογικής χρονιάς, θα περιλαμβάνει 80 δισεκατομμύρια κορώνες μη χρηματοδοτούμενων μέτρων (δηλαδή δημοσίων δαπανών που δεν χρηματοδοτούνται από έσοδα) προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομία. Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση 0,9% του ΑΕΠ φέτος και αύξηση 3,0% το 2026, θα υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτές έχουν πει πως είναι πιθανόν να περιλαμβάνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στη φορολόγηση των εταιριών, καθώς και μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

12:51 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

14:52 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved