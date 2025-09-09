Σουηδία: Η υπουργός Υγείας κατέρρευσε on air στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελίζαμπετ Λανν, λιποθύμησε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγα λεπτά μετά την επίσημη παρουσίασή της.

Η Λανν, στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στεκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλα κυβερνητικά μέλη, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα. Η πρόεδρος του κόμματος, Έμπα Μπους, μαζί με άλλα στελέχη έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ άνδρες της ασφάλειας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.

Λίγο αργότερα, η υπουργός επέστρεψε χαμογελαστή και καθησύχασε τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Δεν ήταν μια συνηθισμένη Τρίτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση σακχάρου». Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν η Λανν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ωστόσο δεν έφερε εμφανή τραύματα. Η συνέντευξη Τύπου ματαιώθηκε.

«Έμοιαζε πραγματικά σοβαρό. Έπεσε ακριβώς μπροστά μου», ανέφερε δημοσιογράφος της εφημερίδας DN που βρισκόταν στην αίθουσα.

Η Λανν, που μέχρι πρότινος ήταν δημοτική σύμβουλος στο Γκέτεμποργκ, ανέλαβε την Τρίτη καθήκοντα υπουργού Υγείας μετά την αιφνίδια παραίτηση της προκατόχου της, Άκο Ανκάρμπεργκ Γιοχάνσον, τη Δευτέρα.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025



