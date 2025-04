Σουηδία: Συνελήφθη 16χρονος ύποπτος μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πυρά στην Ουψάλα - Real.gr

Ένας 16χρονος κρατείται με την υποψία ότι άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους χθες στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Νωρίτερα η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο χθες, Τρίτη, το βράδυ, τριών νέων από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα, περίπου εξήντα χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης.

“Ένας άνθρωπος που είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία συνελήφθη”, δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας Έρικ Έκερλουντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, την επομένη του φονικού αυτού περιστατικού με πυρά, που συγκλόνισε τη Σουηδία.

Ο ύποπτος για ανθρωποκτονία που συνελήφθη είναι ένα από τα πρόσωπα που ανακρίνονται στο πλαίσιο της έρευνας, πρόσθεσε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με τα πυρά σημειώθηκε μέσα σε κομμωτήριο της Ουψάλα.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι το περιστατικό αυτό πιστεύεται πως ήταν “ένα μεμονωμένο συμβάν” και δεν συνδέεται με τους ευρείς εορτασμούς που αναμένονται σήμερα το βράδυ στην Ουψάλα για τη Βαλπουργιανή Νύχτα. Αυτοί προσελκύουν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων σπουδαστές, και σηματοδοτούν την έναρξη της άνοιξης.

Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα από τα θύματα, ηλικίας 15 ως 20 ετών, είχε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.

Η Σουηδία παλεύει να εξαλείψει κύμα επιθέσεων με πυρά και εκρηκτικούς μηχανισμούς από αντίπαλες συμμορίες, κυρίως για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

