Σουηδία: Τέλος στην ελεύθερη επιλογή κατοικίας για τους αιτούντες άσυλο – Υποχρεωτική η διαμονή σε κέντρα υποδοχής - Real.gr

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, η κεντροδεξιά σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να διαμένουν σε κέντρα υποδοχής μεταναστών καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματός τους.

Οι βασικές αλλαγές και οι περιορισμοί

Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αυστηροποιήσει τις μεταναστευτικές πολιτικές από το 2015 όταν περίπου 160.000 αιτούντες άσυλο κατέφυγαν στη Σουηδία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, Γιόχαν Φόρσελ, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης:

Σύνδεση παροχών με τη διαμονή: Η καταβολή επιδομάτων θα εξαρτάται άμεσα από την απόδειξη διαμονής στα καθορισμένα κέντρα.

Ταξιδιωτικοί περιορισμοί: Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να αποδέχονται περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

Συνέπειες μη συμμόρφωσης: Όσοι αρνούνται να ακολουθήσουν τους νέους κανονισμούς κινδυνεύουν με αυτόματη απόρριψη της αίτησης ασύλου τους.

Έλεγχος απορριφθέντων: Όσοι έχουν λάβει αρνητική απάντηση θα υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους στις αρχές σε τακτική βάση.

Το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταδιακή σκλήρυνση της στάσης της Σουηδίας μετά την κρίση του 2015. Η σημερινή κυβέρνηση συνεργασίας, με τη στήριξη των Σουηδών Δημοκρατών, υποστηρίζει ότι:

Το προηγούμενο μοντέλο ελεύθερης επιλογής κατοικίας οδήγησε σε κοινωνικό αποκλεισμό και υπερπλήρη καταλύματα.

Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνδέεται, κατά την κυβέρνηση, με την έξαρση της εγκληματικότητας των συμμοριών.

Παρά τη μείωση των αιτήσεων (περίπου 10.000 το 2024), κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω αποθάρρυνση των μεταναστευτικών ροών.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Οκτώβριο, με το μεταναστευτικό να παραμένει το κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου.