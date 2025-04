Σουηδία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυρά ενόπλου στην Ουψάλα - Real.gr

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα της Σουηδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

«Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα Aftonbladet.

🚨🇸🇪 BREAKING: Three people killed in a shooting in Uppsala, Sweden. The gunman is still on the run, according to local police.#Uppsala #Sweden #Shooting pic.twitter.com/XKtc4IhRzv

— Breaking News (@PlanetReportHQ) April 29, 2025