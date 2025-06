Σουηδία: Τραμ εκτροχιάστηκε και κατέληξε μέσα σε πιτσαρία - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Ένα τραμ εκτροχιάσθηκε και έπεσε σε μια πιτσαρία νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ της νοτιοδυτικής Σουηδίας με αποτέλεσμα να τραυματισθούν επτά άνθρωποι, περιλαμβανομένου του οδηγού του τραμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η ταχύτητα ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να πάρει την αριστερή στροφή, έτσι συνέχισε ευθεία και έπεσε πάνω σε… μια πιτσαρία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

#breaking #sweden #Gothenburg Eight people have been injured after a tram drove into a street food stall in central Gothenburg. The tram was making a high speed left turn and derailed over the intersection. It then went for a distance further on the asphalt and into a pizzeria,… pic.twitter.com/psFMBzZ71i

— matt (@MattInOC1) June 20, 2025