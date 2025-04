Σουηδία: Τρεις νεκροί από πυρά ενόπλου στην Ουψάλα – Αναζητείται ο δράστης - Real.gr

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κομμωτήριο στο κέντρο της πόλης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, σε άλλη μια φονική επίθεση που συγκλονίζει τη σκανδιναβική χώρα.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, αλλά η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν. «Λάβαμε αναφορές για έναν μασκοφόρο σε σκούτερ και ελέγχουμε αυτές τις πληροφορίες», συμπλήρωσε.

