Σουηδία: 10 νεκροί από την επίθεση στο σχολείο ενηλίκων στο Ορεμπρό

Πρόσθεσαν ότι πιστεύουν ότι έχουν συλλάβει τον κύριο δράστη, σημειώνοντας πως δεν αναμένουν περισσότερες επιθέσεις, σε μια οδυνηρή μέρα για τη χώρα, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ο πέμπτος τραυματίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό, Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, σε συνέντευξη Τύπου, με μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ο άνδρας έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Το προφίλ και το κίνητρο του δεν είναι ακόμη γνωστό και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στο σχολείο για εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Οι αρχές επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν περίπου γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση της αστυνομίας βρισκόταν σε εξέλιξη τέσσερις ώρες αργότερα γύρω από το σχολικό συγκρότημα Ρισμπέργσκα, όπου στεγάζονται δημοτικά εκπαιδευτικά κέντρα για ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την επίσημη εκπαίδευσή τους ή δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς για να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συγκρότημα σχολείων αυτό στεγάζει σχολεία και για παιδιά.

Στην πρώτη ενημέρωσή της για το συμβάν στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο δράστης είναι ένας από τους πέντε τραυματίες.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η πρώτη ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας για την επίθεση, σημειώνοντας ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Δεν τραυματίστηκαν αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλων υπόπτων και για την αποσαφήνιση αυτού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή την φάση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και δεκάδες αστυνομικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Γονείς και άλλοι θεατές περιμένουν με αγωνία κοντά στο περίμετρο που έχει στήσει η αστυνομία.

