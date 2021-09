Σουηδία: Δεκάξι τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Γκέτεμποργκ

Η αιτία της έκρηξης, που προκάλεσε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 05:00 (06:00 ώρα Ελλάδας) στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, δεν έχει γίνει ωστόσο ακόμη γνωστή, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

«Η περιοχή έχει αποκλεισθεί και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Χανς-Γιέργκεν Έστλερ, εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

«Μόλις το σημείο είναι ασφαλές, θα αρχίσουμε τεχνική έρευνα για να καθορίσουμε την αιτία της πυρκαγιάς και της έκρηξης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται η τοπική εφημερίδα GP, εκρηκτικός μηχανισμός ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί μπροστά από μια είσοδο.

Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης Τζον Πιλ υπογράμμισε πως «μια έκρηξη σε κατοικημένη ζώνη ή μια έκρηξη γενικά δεν οφείλεται εν γένει σε φυσικά αίτια», πολύ περισσότερο που η πολυκατοικία δεν τροφοδοτούνταν με αέριο.

Δεκάξι άνθρωποι που τραυματίσθηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Γκέτεμποργκ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ιδρύματος Ίνγκριντ Φρέντρικσον. Ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένας άνδρας έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

