Σουηδία: Εκρηξη σε κτίριο κατοικιών στο Γκέτεμποργκ - Στο νοσοκομείο 25 άνθρωποι - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Διαμερίσματα και κλιμακοστάσια έχουν πληγεί. Προς το παρόν είναι ασαφές τι προκάλεσε την έκρηξη», ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Γκέτεμποργκ.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε πως εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή στην οποία σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά. Τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία σημειώνεται αύξηση της εγκληματικότητας που οφείλεται σε συμμορίες, καθώς αντίπαλες συμμορίες χρησιμοποιούν εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

#Gothenburg explosion: The explosion occurred in a residential building in #Gφteborg, Sweden. At least 24 people have been taken to hospital. Most of them by "Bus" as the ambulances come late. pic.twitter.com/S3BeZdfYra