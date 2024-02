Σουηδία: Φωτιά ξέσπασε σε θεματικό πάρκο

Δεν υπήρχαν επισκέπτες στο θαλάσσιο πάρκο Oceana, νέο απόκτημα του θεματικού πάρκου που διαχειρίζεται η εταιρεία Liseberg στην πόλη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη λειτουργία του αργότερα μέσα στο χρόνο, όπως δήλωσε στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT εκπρόσωπος του πάρκου.

Οπτικό υλικό δείχνει τσουλήθρες τυλιγμένες στις φλόγες με πολλά οχήματα της πυροσβεστικής να έχουν περικυκλώσει την περιοχή.

«Η φωτιά ξεκίνησε σε μια από τις νεροτσουλήθρες έξω από το κτίριο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Liseberg.

Οι ένοικοι γειτονικού ξενοδοχείου και υπάλληλοι γραφείων στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

