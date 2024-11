Σουηδία και Φινλανδία προετοιμάζονται για τον... Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Από την έναρξη του πολέμου αυτού, η Στοκχόλμη καλεί τους Σουηδούς να προετοιμαστούν, τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά, για την πιθανότητα μιας σύγκρουσης, δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρωσία. Η γειτονική Φινλανδία από την πλευρά της έχει φτιάξει έναν ιστότοπο που παρέχει παρόμοιες συμβουλές στους πολίτες της ώστε να είναι προετοιμασμένοι.

Οι δύο χώρες εγκατέλειψαν την πολυετή ουδετερότητά τους και εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022.

Το σουηδικό φυλλάδιο, που τιτλοφορείται «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου» περιέχει πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων. Αναφέρει πού βρίσκονται τα πυρηνικά καταφύγια, τι είδους τρόφιμα θα πρέπει να επιλέξουν οι κάτοικοι και ποιες είναι οι πηγές αξιόπιστων πληροφοριών. Στις 32 σελίδες του περιγράφει, με τη βοήθεια απλών σκίτσων, τις απειλές που αντιμετωπίζει η Σουηδία και δίνει συμβουλές για την αποθήκευση νερού και τροφίμων.

#WW3#BREAKING News: "#Sweden began sending out some 5 million pamphlets to its citizens on Monday, Nov 18, encouraging them to prepare for the possibility of war.

Neighboring #Finland has meanwhile launched a website with similar preparedness advice."https://t.co/3QxwNlqPqNpic.twitter.com/aa8A202AFS