Σουηδία: Καλεί τους πολίτες της να αποφεύγουν τα πλήθη στην Τουρκία μετά την πυρπόληση του Κορανίου

Την περασμένη εβδομάδα, η Τουρκία ανέστειλε τις συνομιλίες με τη Σουηδία και την Φινλανδία σχετικά με τα αιτήματά τους για ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά την κίνηση του αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος της Δανίας "Σκληρή Γραμμή", του Ράσμους Παλουντάν, να κάψει ένα αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στην Στοκχόλμη.

Οι ενέργειες του Παλουντάν οδήγησαν σε διαδηλώσεις σε μουσουλμανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία.

Muslims Erupts After Qur'an Burning!

Turkey Rejects Sweden's NATO Membership Unless It Submits to Islamic Blasphemy Laws

Rasmus Paludan’s simple burning of the Qur’an exposed Islamic Turkey’s ultimate goal: force Western nations to submit to Sharia

Read https://t.co/ydTjEsA5scpic.twitter.com/ww3jetKdKm