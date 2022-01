Σουηδία: Καταδίωξη με περιπόλους και ελικόπτερα για drone που εθεάθη να πετάει πάνω από πυρηνικό εργοστάσιο

Σύμφωνα με τις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις, η ανάπτυξη στρατού αποφασίστηκε αφού τρία ρωσικά αποβατικά σκάφη διέπλευσαν αυτήν την εβδομάδα τη Βαλτική διασχίζοντας τη Μεγάλη Ζώνη της Δανίας, εν μέσω του τεταμένου κλίματος στις σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ.

Το Φόρσμαρκ, που είναι η μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της Σουηδίας, βρίσκεται στην ακτή της Βαλτικής περίπου 150 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Στοκχόλμης.

Η αστυνομία αντιλήφθηκε το drone, το οποίος πρώτος είχε εντοπίσει ένας φρουρός ασφαλείας, να κινείται γύρω από το εργοστάσιο προτού εξαφανιστεί προς το νησί Γκράζο.

