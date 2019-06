Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που απειλούσε να ανατινάξει σιδηροδρομικό σταθμό

Πηγή: dailymail.co.uk

Ο σταθμός στο Μάλμο εκκενώθηκε, ενώ μία ομάδα πυροτεχνουργών μετέβη στο σημείο προκειμένου να διενεργήσει έρευνες και να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έλεγε την αλήθεια ότι κατέχει βόμβα.

Υπάρχουν αναφορές, πάντως, ότι η αστυνομία πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη σε μία τσάντα, πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

