Σουηδία: Νεκρός σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών ο «μασκοφόρος ράπερ»

Αυτός ο φόνος «συνδέεται με μια διαμάχη μεταξύ συμμοριών» και ο ράπερ ήταν γνωστός στην αστυνομία, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο της επίθεσης διακρίνεται μια γυάλινη πόρτα του πάρκινγκ διάτρητη από σφαίρες.

Ο C.Gambino κυκλοφόρησε το τελευταίο του τραγούδι “Sista Gang” (“Τελευταία φορά” στα σουηδικά) την 1η Μαΐου. Έχει ήδη ακουστεί 700.000 φορές στο Spotify. Ο ράπερ συγκεντρώνει περίπου 1 εκατομμύριο ακροάσεις τον μήνα, σύμφωνα με την πλατφόρμα.

«Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της χιπ-χοπ στη Σουηδία», δήλωσε ένας ειδικός της σουηδικής ραπ, ο Πέτερ Χάλεν, στο πρακτορείο ειδήσεων TT, προσθέτοντας πως ο θάνατός του ήταν «ένα βαρύ πλήγμα στη ραπ σκηνή στο Γκέτεμποργκ και σε ολόκληρη τη Σουηδία».

«Το τραγικότερο είναι ότι προσφάτως απομακρύνθηκε από τον κόσμο του εγκλήματος για να αφιερωθεί στην έκφραση συναισθημάτων και σχέσεων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ένας άλλος διάσημος ράπερ της Σουηδίας, ο Einar, σκοτώθηκε από σφαίρες στο πλαίσιο αντιπαράθεσης μεταξύ εγκληματικών συμμοριών τον Οκτώβριο του 2021.

Karar "C.Gambino" Ramadan, a prominent Swedish rapper, was fatally shot in a Gothenburg parking garage last night. Authorities are exploring possible links to gang conflicts. C.Gambino, celebrated for tracks such as "Sin… pic.twitter.com/4gtW18yqEE

The Swedish rap star Karar “C Gambino” Ramadan has been shot to death in Göteborg.

He was a winner of Sweden’s most prestigious music award “Grammis”

Sweden’s most popular rapper, 19-year-old Einar, was shot to death in 2021.

