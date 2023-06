Σουηδία: Νέο περιστατικό με κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη προκαλεί την οργή της Άγκυρας - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία της Σουηδίας έδωσε άδεια νωρίτερα σήμερα για τη διεξαγωγή μικρής συγκέντρωσης μπροστά από το μεγαλύτερο τέμενος της Στοκχόλμης, στη διάρκεια της οποίας ο διοργανωτής της είχε προαναγγείλει ότι θα κάψει ένα αντίτυπο του Κορανίου, κατά την πρώτη ημέρα της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής Άιντ αλ Άντχα.

Μια σειρά από διαδηλώσεις στη Σουηδία ενάντια στο Ισλάμ και υπέρ των δικαιωμάτων των Κούρδων έχουν εκνευρίσει την Άγκυρα.

Περίπου 200 περαστικοί είδαν έναν από τους δύο διοργανωτές να σκίζει σελίδες από ένα αντίτυπο του Κορανίου και να σκουπίζει τα παπούτσια του με αυτές πριν βάλει ένα κομμάτι μπέικον μέσα στο βιβλίο και μετά φωτιά για να το κάψει, ενώ ο άλλος διαδηλωτής μιλούσε σε μεγάφωνο.

Swedish activists burn the Qur'an in Stockholm.

For more news and updates, join us at @TheNewsTrending#Sweden#Stockholmpic.twitter.com/METNm9K5M3