Σουηδία: Ο πρωθυπουργός καταδίκασε το βίντεο με το κρεμασμένο ομοίωμα του Ερντογάν

Η σκηνοθεσία μιας «δήθεν εκτέλεσης ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ξένου ηγέτη» είναι «εξαιρετικά σοβαρή», δήλωσε ο Κρίστερσον στο δίκτυο TV4.

Το βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία), μια οργάνωση που πρόσκειται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρεμασμένο από τα πόδια στην άκρη ενός σκοινιού μπροστά στο δημαρχείο της Στοκχόλμης. «Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες» αναφέρει το κείμενο που είναι τυπωμένο πάνω στο βίντεο.

Το βίντεο προκάλεσε διπλωματικό επεισόδια χθες, Πέμπτη, ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία. Ο πρεσβευτής της Σουηδίας στην Άγκυρα κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Sympathizers of the terrorist organization #PKK hung a mannequin of the Turkish President Erdogan in front of the City Hall in #Stockholm, the capital of #Sweden. #Russia#Ukraine#Russiawar#Ukrainewar#Poland#Sweden#RussiaWar#Polandwarpic.twitter.com/m6cVUQNDxu