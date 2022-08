Σουηδία: Πυρκαγιά σε οχηματαγωγό στο οποίο επιβαίνουν 300 άνθρωποι ανοικτά των ακτών

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

#Svezia, traghetto con 300 persone a bordo a fuoco al largo della costa #GotskaSandön

Ferry with 300 on board catches fire off sweden coast#29agostopic.twitter.com/YSTxahcj2c