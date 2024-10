Σουηδία: Πέταξαν ντομάτες και κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών - ΒΙΝΤΕΟ

Διαδηλωτές πέταξαν μια τσάντα με ντομάτες και κρεμμύδια προς την κατεύθυνση της Στένεργκαρντ, η οποία «προσγειώθηκε» δύο σειρές πίσω της, ανέφερε η ταμπλόιντ Aftonbladet. Η υπουργός έφυγε από την αίθουσα όταν άκουσε τον θόρυβο και η συζήτηση διακόπηκε προσωρινά.

BREAKING:

Debate in the Swedish Parliament suspended after anti-Israel activists throw a bag full of tomatoes at Sweden’s Foreign Minister.

Maria Malmer Stenergard fled the chamber after the bag with tomatoes landed two rows behind the Foreign Minister.

