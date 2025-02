Σουηδία: Πολλοί νεκροί από την επίθεση σε σχολείο στη πόλη Ορεμπρό

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς.

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε.

Παράλληλα ανέφερε ότι ερευνά τις εγκαταστάσεις του σχολείου και είπε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να δώσει ακριβή απολογισμό νεκρών.

Multiple ambulances and police units have responded to the school shooting in Örebro.

A video filmed earlier shows emergency services near the site as the situation unfolds.#Örebro#Sweden#SchoolShootingpic.twitter.com/zn4gTb4yJ0