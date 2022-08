Σουηδία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Shooting in #Emporia center in #Malmö . At least two persons have been injured.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί», πρόσθεσε.

#Malmö: Police and emergency services in the Swedish city of Malmö are responding to a reported shooting incident at the Emporia shopping centre. pic.twitter.com/g0IE8eFG1x