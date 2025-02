Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Τουλάχιστον πέντε τραυματίες

«Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Το κοινό θα πρέπει να συνεχίσει να απέχει από τη περιοχή».

Η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Εκτός από την αστυνομία, ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης.

Χώρος για τους τραυματίες έχει στηθεί στην μονάδα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της πόλης.

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.

