Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Αστυνομικά αυτοκίνητα και ασθενοφόρα κατέβηκαν στο Vδsthaga, καθώς η αστυνομία απέκλεισε το σχολείο, δημιουργώντας μια περίμετρο γύρω από το κτίριο. Ο διευθυντής Mattias Molin δήλωσε ότι πολλά παιδιά απομακρύνθηκαν, αλλά πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω περισσότερα από αυτά. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα».

Εν τω μεταξύ, μια εικόνα που τραβήχτηκε μέσα στο σχολείο και δημοσιεύτηκε από τον σουηδικό Τύπο έδειχνε ένα άτομο να κείτεται στο πάτωμα μιας αίθουσας διδασκαλίας δίπλα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες που χρησιμοποιήθηκαν για να οχυρωθεί η πόρτα της τάξης.

