Χάος στη Σουηδία - Σοκάρει ο αρχηγός της αστυνομίας: Παιδιά επικοινωνούν με συμμορίες και ζητούν να διαπράξουν φόνους - ΒΙΝΤΕΟ

Η Σουηδία είναι εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με τη βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις αντίπαλων οργανώσεων και συμμοριών για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων.

Η βία αυτή κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες εξαιτίας αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό μίας από αυτές τις συμμορίες. Τα περιστατικά με πυροβολισμούς και εκρήξεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

«Οι εγκληματίες είναι αδυσώπητοι», τόνισε ο Θόρνμπεργκ περιγράφοντας το σύστημα που ακολουθούν όταν θέλουν να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους: χρησιμοποιούν ανθρώπους εκτός των συμμοριών, συχνά ανήλικους. «Τους δίνουν όπλα και τη διεύθυνση» που πρέπει να πάνε για την επίθεση.

Τα θύματα είναι επίσης νέοι, τις περισσότερες φορές.

Σύμφωνα με απολογισμό του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικά με πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί στη διάρκεια ενός μήνα εδώ και τέσσερα χρόνια.

Τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη καταγράφηκαν τρεις ανθρωποκτονίες, θύματα των οποίων ήταν μεταξύ άλλων ένας νεαρός 18 ετών και μία 25χρονη γυναίκα.

«Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν πίστη στο μέλλον, τα παιδιά και οι νέοι δεν θα έπρεπε να θέλουν να γίνουν δολοφόνοι», τόνισε ο Θόρνμπεργκ.

Ο Ματς Λίντστρεμ, αστυνομικός στην περιοχή της Στοκχόλμης που έχει εξετάσει πολλά μηνύματα μέσω των οποίων δίνονται οι εντολές για τους φόνους, επιβεβαίωσε ότι συχνά οι νέοι είναι αυτοί που ζητούν να αναλάβουν αυτά τα «συμβόλαια».

«Βλέπουμε ότι γράφουν: ‘Υπάρχουν συμβόλαια; Εγώ και ο φίλος μου είμαστε διαθέσιμοι για 200.000 κορώνες’», εξήγησε. Το κάνουν «για να αποκτήσουν στάτους, να γίνουν κάποιοι, για να έχουν ‘τον αέρα του δολοφόνου’», όπως του αποκάλυψε ένας νεαρός στη διάρκεια έρευνας.

Τον Αύγουστο του 2023, 69 ανήλικοι ήταν προφυλακισμένοι στη Σουηδία, έναντι 14 τον ίδιο μήνα το 2021.

