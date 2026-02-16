Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες - Real.gr

Quantcast
Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες
Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

21:30, 16/02/2026
Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

  • Ένας Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες και βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία.
  • Οι εγκληματικές πράξεις πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών, τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις, ενώ η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγό της στην αστυνομία.
  • Ο σύζυγός της λέγεται ότι πουλούσε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της σε διάφορους ιστότοπους, με κατηγορίες να απαγγέλλονται εναντίον του τον Μάρτιο.

Ένας Σουηδός κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες κατά την πάροδο των τελευταίων ετών.

Το πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε σήμερα ότι οι εγκληματικές πράξεις πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών, τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό και ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία.

Προηγουμένως, ωστόσο, είχε γίνει λόγος για περίπου 30 άνδρες.

Η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγό της στην αστυνομία. Η ίδια είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.

Λέγεται ότι ο σύζυγός της πουλούσε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε διάφορους ιστότοπους.

Κατηγορίες θα απαγγελθούν εναντίον του τον Μάρτιο.

Οι πελάτες, οι οποίοι φέρεται ότι προέρχονταν από όλη τη Σουηδία, απειλούνται επίσης με ποινικές διώξεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

