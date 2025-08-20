Σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» πωλήθηκε έναντι 57.000 δολαρίων - Real.gr

Αντίγραφο του βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πωλήθηκε στην τιμή των 57.000 δολαρίων στην Αγγλία.

Ο τόμος είναι ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης με εικονογράφηση του συγγραφέα.

Το προσωπικό του οίκου δημοπρασιών Auctioneum στο Μπαθ ανακάλυψε το βιβλίο ενώ τακτοποιούσε τα υπάρχοντα ιδιοκτήτριας σπιτιού στο Μπρίστολ που πέθανε.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κέιτλιν Ράιλι, ειδική σε βιβλία του οίκου δημοπρασιών, έψαχνε σε μια «συνηθισμένη βιβλιοθήκη» όταν έπεσε πάνω σε ένα σκληρόδετο τόμο διακοσμημένο με βουνά και έναν δράκο.