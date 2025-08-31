Quantcast
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια - Τέσσερις συλλήψεις - Real.gr
real player

Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια – Τέσσερις συλλήψεις

14:30, 31/08/2025
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια – Τέσσερις συλλήψεις

Περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το -κατά περίπτωση- αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει τα στελέχη της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποίησαν επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή, όπου εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος η Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια - ΒΙΝΤΕΟ

Ισπανία: Ακτιβίστριες υπέρ του κλίματος έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια - ΒΙΝΤΕΟ

14:45 31/08
Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

14:36 31/08
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια - Τέσσερις συλλήψεις

Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια - Τέσσερις συλλήψεις

14:30 31/08
Ζαχαριάδης στον realfm 97,8: Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα

Ζαχαριάδης στον realfm 97,8: Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα

14:15 31/08
Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο η ονοματοδοσία του λιμένα Σύμης

Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο η ονοματοδοσία του λιμένα Σύμης

14:15 31/08
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram

14:00 31/08
Αυτές είναι οι 7 πιο trendy αποχρώσεις μαλλιών για την ανανεωμένη μετάβασή σας στο φθινόπωρο

Αυτές είναι οι 7 πιο trendy αποχρώσεις μαλλιών για την ανανεωμένη μετάβασή σας στο φθινόπωρο

13:45 31/08
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και όπλα – Ανάμεσά τους ένστολοι και επιχειρηματίες - 48 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και όπλα – Ανάμεσά τους ένστολοι και επιχειρηματίες - 48 συλλήψεις

13:42 31/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved