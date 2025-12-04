Spiegel: Καχύποπτοι για τις προσπάθειες Τραμπ, Μακρόν και Μερτς – Αδιάλλακτος για το εδαφικό ο Πούτιν - Real.gr

Οι Ευρωπαίοι φαίνονται να μην εμπιστεύονται τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου.

Λίγο πριν από την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε μεν «πολύ χρήσιμες» τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, λέγοντας ότι βασίστηκαν στις προτάσεις που συζητήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. Παραμένει ωστόσο, αδιάλλακτος, στο ζήτημα του εδαφικού.

Παράλληλα όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, οι Ευρωπαίοι φαίνονται να μην εμπιστεύονται τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είτε θα το κάνουμε μέσω στρατιωτικής δράσης και θα απελευθερώσουμε τα εδάφη, είτε οι ουκρανικές δυνάμεις θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη και θα σταματήσουν να δολοφονούν ανθρώπους εκεί», δήλωσε ο Πούτιν πριν μεταβεί στην Ινδία.

Σε μία ακόμη εμπρηστική δήλωση, ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Μεντβέντεφ, χαρακτήρισε αιτία πολέμου την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατάσχει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση κλέψει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μπορούμε να το θεωρήσουμε ως casus belli με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και τους συνεργάτες της», ανέφερε ο Μεντβέντεφ.

Και ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται συνάντηση της αμερικανικής με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε αρκετά καλή τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στη Μόσχα, τόνισε ωστόσο ότι δεν είναι σαφές τι θα προκύψει από αυτήν.

«Εκείνος (ο Πούτιν) θέλει να τελειώνει ο πόλεμος. Αυτή ήταν η εντύπωση που αποκόμισαν ( οι απεσταλμένοι). Η εντύπωση τους ήταν ότι εκείνος θέλει το τέλος του πολέμου. Θέλει να επιστρέψει πίσω στην κανονική του ζωή. Στο τανγκό χρειάζονται δύο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το δημοσίευμα του Spiegel

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε τον διάλογο μεταξύ Eυρωπαίων ηγετών και Ζελένσκι κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι, στον οποίο φέρονται να τον προειδοποιούν σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του περιοδικού Der Spiegel, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν δύσπιστοι όσον αφορά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα της επικράτειας χωρίς σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Μερτς, σύμφωνα με το άρθρο που δεν αναφέρει τις πηγές του, είπε στον Ζελένσκι «να προσέχει πολύ τις επόμενες ημέρες».

«Πρέπει να είσαι (σ.σ. Ζελένσκι) εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες. Οι Αμερικανοί παίζουν παιχνίδια, τόσο μαζί σας όσο και μαζί μας», φέρεται να είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Την ίδια δυσπιστία εξέφρασε και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», φέρεται να είπε, ενώ από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανέφερε πως «πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Η Καγκελαρία δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε το γερμανικό δημοσίευμα, ενώ το Ελιζέ ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις.