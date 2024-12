Spiegel: Άγνωστης προέλευσης drones πάνω από την αεροπορική βάση του Ράμσταϊν

Επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία την καθιστά στόχο πιθανών αποπειρών δολιοφθοράς.

Το έντυπο αναφέρει επίσης ότι drone εθεάθησαν πάνω από τοποθεσίες που ανήκουν στη γερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων Rheinmetall και τον όμιλο χημικών BASF, προσθέτοντας ότι ούτε η προέλευση αυτών των drone είναι σαφής.

«Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της BASF είναι ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Επομένως παρακολουθούμε συνεχώς τις ύποπτες δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η Rheinmetall δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα που έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Reuters για να σχολιάσει σχετικά.

