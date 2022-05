Σρι Λάνκα: Ο πρόεδρος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ο πρόεδρος έλαβε την απόφαση αυτή προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.

Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, στην τελευταία από μια σειρά εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε εισαγόμενα τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Video- Police fired tear gas at protesters and attacks protestor brutally in Battaramulla area pic.twitter.com/evKsOUe1wi #LKA #SriLanka

Η Σρι Λάνκα έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία, τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και τις μειώσεις φόρων, με αποτέλεσμα τα αποθέματά της σε ξένο συνάλλαγμα να έχουν περιοριστεί σε μόλις 50 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Εκατοντάδες φοιτητές και άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κύρια οδό προς το κοινοβούλιο, όπου άρχισαν χθες, Πέμπτη, καθιστική διαμαρτυρία. Μερικοί έχουν κρεμάσει τα εσώρουχά τους στα οδοφράγματα θέλοντας με αυτό τον τρόπο να προσβάλουν την πολιτική ηγεσία.

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή έχουμε απαυδήσει με τα ψέματα που μας λένε οι πολιτικοί. Θέλουμε ο πρόεδρος και αυτή η κυβέρνηση να πάνε σπίτι τους», δήλωσε η Πουρνίμα Μουχαντιράμ, μια 42χρονη διαφημίστρια.

Police continue to fire tear gas and water cannons on IUSF protest near Parliament #LKA#SriLankapic.twitter.com/hhjkusA3b8