Σρι Λάνκα: Πυρά ακούγονται από την πρωθυπουργική κατοικία

Πέντε νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ φιλοκυβερνητικών και αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Πυρά ακούστηκαν απόψε από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα, αφού χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατάφεραν να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό συγκρότημα, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να απωθήσει τους διαδηλωτές που νωρίτερα δέχτηκαν επίθεση από τους υποστηρικτές του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Μαχίντα Ρατζαπάκσα.

Gunshots fired in to the air to disperse protestors at Temple trees - Hiru #LKA#SriLanka#SriLankaCrisispic.twitter.com/UL88taTq7G — Sri Lanka Tweet ???? ?? (@SriLankaTweet) May 9, 2022

Στις συγκρούσεις αυτές σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι ενώ περισσότεροι από 189 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ουιρακετίγια, όπου ένα μέλος του κυβερνώντος κόμματος άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Houses of SLPP MPs Bandula Gunawardena, Prasanna Ranatunga, Channa Jayasumana, Kokila Gunawardena, Arundika Fernando, Thissa Kuttiyarachchi, Kanaka Herath, Pavithra Wanniarachchi also have been attacked pic.twitter.com/AcK0dHjUvi — NewsWire ???? (@NewsWireLK) May 9, 2022

Ο Ρατζαπάκσα υπέβαλε το πρωί την παραίτησή του καθώς συνεχίζεται η χειρότερη οικονομική κρίση που έχει αντιμετωπίσει το νησί από την ανεξαρτησία του και η οποία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του, είναι ο μικρότερος αδελφός του.

Εδώ και μήνες, το νησί αυτό των 22 εκατομμυρίων κατοίκων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Αυτή η χωρίς προηγούμενο κρίση, που αποδίδεται στην πανδημία της Covid-19, η οποία στέρησε από τη χώρα τα έσοδα του τουριστικού τομέα, επιδεινώθηκε από μια σειρά κακών πολιτικών αποφάσεων, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Ο πληθυσμός διαδηλώνει εδώ και εβδομάδες κατηγορώντας τον πρόεδρο Ρατζαπάκσα και τον πρωθυπουργό αδελφό του ότι βύθισαν τη χώρα στην κρίση και απαιτεί την παραίτησή τους.