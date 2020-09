Σρι Λάνκα: Το δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά ρυμουλκείται μακριά από τις ακτές - Πληροφορίες για έναν νεκρό -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής πετρελαίου από το μήκους 330 μέτρων σκάφος, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικoύ και της ινδικής ακτοφυλακής βοηθούν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

UPDATE: Under the present situation there is no danger from oil spills to Sri Lanka from tanker

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο χθες, Πέμπτη, το πρωί και έχει επεκταθεί στη γέφυρα του πλοίου, που είναι ναυλωμένο από την Indian Oil Corp (IOC). Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα, η πυρκαγιά δεν έχει επεκταθεί στο φορτίο του πλοίου.

