Σρι Λάνκα: Τόνοι πλαστικού απειλούν τις παραλίες μετά τη φωτιά σε εμπορικό πλοίο - Κίνδυνος για τη χειρότερη ρύπανση στην ιστορία της - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Όμως, την ώρα που μια διεθνής επιχείρησης βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποφευχθεί η πετρελαιοκηλίδα, οι κοντινές παραλίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με μια άλλη ρύπανση: από εκατομμύρια πλαστικούς κόκκους που προέρχονται από το φορτίο του πλοίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοίο μετέφερε κυρίως 28 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα από αυτούς τους κόκκους από πολυαιθυλενοξείδιο, που προορίζονται για τη βιομηχανία συσκευασιών, εκ των οποίων οκτώ έπεσαν στο νερό.

Watch: Fire being doused on board MV X Press Pearl (what is left of it) off the coast of Sri Lanka by Indian Coast Guard ships Vajra, Vaibhav. Sri Lankan President has lauded the role of @IndiaCoastGuardpic.twitter.com/kiv7VQazEi