Στ. Κυριακίδου: H επιστροφή στην ομαλότητα θα απαιτήσει μια προσεκτικά συντονισμένη και ευρωπαϊκή προσέγγιση

Bρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

"Γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος θα είναι μακρύς και σταδιακός και ότι οι συνέπειες αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης στην υγεία θα είναι μακροχρόνιες, αλλά μέχρι να βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες και ένα εμβόλιο, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό", ξεκαθαρίζει η Στέλλα Κυριακίδου.

Today, @EU_Commission presents its roadmap for an EU-wide coordinated exit strategy from the #COVID19 pandemic. We set out the principles and measures that ???? MS can take to ensure a safe and gradual start to their recovery from these difficult times.https://t.co/ImH4RQy3uzpic.twitter.com/0fIYkV8qcA