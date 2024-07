Στα άκρα η κόντρα με την Τουρκία: Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ ζητεί από το ΝΑΤΟ να τη διώξει από τη Συμμαχία

"Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τούρκου προέδρου Ερντογάν για εισβολή στο Ισραήλ και την επικίνδυνη ρητορική του, ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς κάλεσε τους διπλωμάτες να συνεργαστούν επειγόντως με όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, ζητώντας την καταδίκη της Τουρκίας και απαιτώντας την αποβολή της από την περιφερειακή συμμαχία", αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται πως ο Κατς συνέκρινε τον Ερντογάν με τον Σαντάμ Χουσεΐν με τον Τούρκο ομόλογό του να παρομοιάζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ ήταν άμεση: «Όπως ήρθε το τέλος του γενοκτόνου Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και του γενοκτόνου Νετανιάχου».

