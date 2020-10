Στα χαρτιά η εκεχειρία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί και αλληλοκατηγορίες Αρμενίων - Αζέρων 

Αλληλοκατηγορίες Αρμενίων - Αζέρων

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνταν ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, έπειτα από διαπραγμάτευση με τη Μόσχα, μετά σχεδόν δύο εβδομάδες σφοδρών μαχών για την αυτονομιστική περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 12.00 το μεσημέρι τοπική ώρα (11.00 ώρα Ελλάδας) φαίνεται να τηρείται σχετικά, καθώς στην πρωτεύουσα της περιφέρειας του Στεπανακέρτ υπήρχε κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερη ηρεμία έπειτα από ημέρες σφοδρών εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην περιοχή, οι βομβαρδισμοί --πάντα κατά τη διάρκεια της ημέρας-- σταμάτησαν και οι σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενες επιθέσεις σίγησαν αλλά οι δρόμοι παραμένουν έρημοι, εκτός από μερικούς κατοίκους που βγαίνουν προκειμένου να εφοδιαστούν με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν, με ρωσική διαμεσολάβηση, σε μια εκεχειρία έπειτα από διαπραγματεύσεις δέκα και πλέον ωρών που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μόσχα.

Αυτή η ανθρωπιστική εκεχειρία αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και των σορών των θυμάτων.

Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, το αρμενικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τις αζερικές δυνάμεις ότι «εξαπέλυσαν επίθεση στις 12.05».

«Η Αρμενία παραβιάζει κατάφωρα την εκεχειρία», απάντησε ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν επίσης για επιθέσεις αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

