Στα χέρια των ΗΠΑ διαβόητοι τζιχαντιστές-Κρατούνταν από Κούρδους στη Συρία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο τζιχαντιστές, σύμφωνα με την Washington Post και το CNN, είναι ο Αλεξάντα Έιμον Κότεϊ και ο ελ Σάφι αλ Σέιχ, μέλη μιας τετράδας στην οποία οι όμηροί τους είχαν δώσει το παρωνύμιο οι Μπιτλς εξαιτίας της αγγλικής τους προφοράς. Οι τέσσερις αυτοί τζιχαντιστές είχαν απαγάγει, βασανίσει και αποκεφαλίσει κάποιους κρατούμενους, ανάμεσά τους τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζέιμς Φόλεϊ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2014.

Justice moves a step closer. Isis Beatles smuggled out to Iraq and facing trial in Virginia’s “traitors’ court”, as first revealed by the ST https://t.co/GcUQwuoyEN