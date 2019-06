Στα χέρια του Τραμπ η «μυστική» συμφωνία των ΗΠΑ με το Μεξικό για το μεταναστευτικό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπό τεράστια πίεση μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς σε όλα τα προϊόντα μεξικανικής προέλευσης που εισάγονται στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα τη συμφωνία, που προβλέπει μέτρα «χωρίς προηγούμενο» κατά την Ουάσινγκτον για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα είναι η ανάπτυξη 6.000 μελών της νεοϊδρυθείσας Εθνοφρουράς του Μεξικού στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

President Trump pulls a piece of paper from his jacket he says is one page of a secret agreement with Mexico: "I am going to let Mexico do the announcement at the right time."

The Mexican foreign minister indicated there is no secret or outstanding deal https://t.co/59eIO0RnhHpic.twitter.com/Exl3EOdbNQ