Σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων της Eurostar στη σήραγγα της Μάγχης - Real.gr

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

