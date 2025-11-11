Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία - Real.gr

Quantcast
Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία

19:45, 11/11/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι σύντομα θα ανακοινωθούν μέτρα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, αφήνοντας πιθανώς να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το όριο των δύο παιδιών για τη χορήγηση επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας στους γονείς στον προϋπολογισμό που θα καταθέσει στις 26 Νοεμβρίου.

Το κόστος της κατάργησης του ορίου των δύο παιδιών, το οποίο εμποδίζει τους περισσότερους γονείς να ζητήσουν επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για πάνω από δύο παιδιά, θα ανέρχεται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια στερλίνες (4,03 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών (IFS).

Προηγούμενη έρευνα του IFS έδειχνε ότι η κατάργηση του ορίου αυτού θα μπορούσε να βοηθήσει 500.000 παιδιά να ξεφύγουν από την απόλυτη φτώχεια.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Λορέιν (Κέλι) στο ITV που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Στάρμερ δήλωσε αποφασισμένος να μειώσει την παιδική φτώχεια.

«Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ για να δείτε ποια είναι τα μέτρα», διευκρίνισε.

Σε άλλη ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στο ζήτημα αυτό, η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του, η Ρέιτσελ Ριβς, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι είναι λάθος να τιμωρείται ένα παιδί επειδή γεννήθηκε σε μεγαλύτερη οικογένεια.

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα Times έγραψε ότι η Ριβς δήλωσε στον φορέα εποπτείας για τον προϋπολογισμό ότι μια αύξηση στη φορολογία φυσικών προσώπων βρίσκεται ανάμεσα στα «μεγάλα μέτρα» που προετοιμάζεται να ανακοινώσει στα πλαίσια του προϋπολογισμού της κυβέρνησής της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters 

