Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 9 δισ. ευρώ για 20 μαχητικά Eurofighter - Real.gr

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Λονδίνο υπέγραψε συμφωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Άγκυρα, σε μια δεκαετή συμφωνία αξίας σχεδόν 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτή είναι μια πραγματικά σημαντική συμφωνία, καθώς αφορά παραγγελίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών (10,7 δισεκατομμύρια δολάρια ή 9 δισ. ευρώ)… πρόκειται για θέσεις εργασίας που θα διαρκέσουν 10 χρόνια, για την κατασκευή των (Eurofighter) Typhoon, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας», δήλωσε στην Άγκυρα.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η παραγγελία θα περιλαμβάνει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.