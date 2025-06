Στάρμερ: Το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - Real.gr

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε σήμερα το Ιράν «να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

«Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι Ηνωμένες Πολιτέιες πήραν μέτρα για να αμβλύνουν αυτή την απειλή», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του X, υπογραμμίζοντας πως «η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί προτεραιότητα».

«Καλούμε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρει μια διπλωματική λύση για να μπει τέλος σ’ αυτή την κρίση», πρόσθεσε.

Iran’s nuclear programme is a grave threat to international security. Iran can never be allowed to develop a nuclear weapon and the US has taken action to alleviate that threat.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 22, 2025

