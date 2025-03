Στάρμερ: Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία καταρτούν ειρηνευτικό σχέδιο για να το παρουσιάσουν στις ΗΠΑ - Real.gr

“Πρέπει να το πω: μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ αρκετές φορές. Τον έχω συναντήσει δύο φορές (…) Στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρο ότι όντως επιθυμεί ειρήνη που θα διαρκέσει. Θέλει όντως να τερματιστούν οι μάχες στην Ουκρανία”, τόνισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα ότι Λονδίνο και Παρίσι θα εργαστούν από κοινού “πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών” μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, λίγες ώρες πριν την έναρξη μιας συνόδου για την Ουκρανία.

Ο Στάρμερ υποδέχεται σήμερα στο Λονδίνο περίπου 15 ηγέτες συμμαχικών χωρών του Κιέβου για μια σύνοδο θέμα της οποίας θα είναι η ασφάλεια και η Ουκρανία, αλλά και οι εγγυήσεις που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη στο Κίεβο με στόχο τον τερματισμό των μαχών.

Έπειτα από συνομιλίες που είχε ο Στάρμερ με τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν “συμφωνήσαμε η Βρετανία μαζί με τη Γαλλία και ίσως μία ή δύο άλλες χώρες να συνεργαστούν με την Ουκρανία πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε το σχέδιο αυτό με τις ΗΠΑ”, επεσήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο BBC.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι θα πρέπει να πληρούνται τρεις όροι προκειμένου να επιτευχθεί “βιώσιμη ειρήνη” στην Ουκρανία.

Αρχικά μια Ουκρανία “σε ισχυρή θέση για να διαπραγματευθεί”, στη συνέχεια “ένα ευρωπαϊκό στοιχείο που θα αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας” καθώς και η “αμερικανική κάλυψη”.

“Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν”, υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέμεινε στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί “ο κίνδυνος” η Ρωσία να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, αν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν “έχει την ευκαιρία”.

“Πιστεύω ότι πρέπει να αποκλείσουμε αυτή την πιθανότητα και για τον λόγο αυτό δίνω τόσο μεγάλη σημασία στις εγγυήσεις. Πώς θα υπερασπιστούμε τη γραμμή (διαχωρισμού μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας), αν οριστεί μια τέτοια γραμμή” σε τυχόν μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, πρόσθεσε ο ίδιος.

UK and France to work with Ukraine to stop war and will discuss plan with US, PM Sir Keir Starmer tells BBC https://t.co/vXKfZdfxKi

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2025