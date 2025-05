Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τέλος στην αμερικανική μεσολάβηση για ειρήνευση στην Ουκρανία - Real.gr

Την αποχώρησή τους από τη διαμεσολάβηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ στον απόηχο της συμφωνίας για τα ορυκτά ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο.

«Ήρθε η ώρα η Μόσχα και το Κίεβο να παρουσιάσουν συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση και όλα εξαρτώνται από αυτό», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λίγες ώρες αφότου «ο Μάρκ Ρούμπιο απέκτησε ρόλο Κίσινγκερ», με διπλό ρόλο υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας στη θέση του Μάικ Γουόλτς.

«Ο κ. Τραμπ απογοητεύεται ολοένα και περισσότερο με τον κ. Πούτιν. Οι ενημερώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της νύχτας υπέδειξαν επίσης ότι ο κ. Πούτιν βρίσκεται πλέον σε αποδυναμωμένη θέση και έχει μετατοπίσει τους πολεμικούς του στόχους για να εδραιώσει τα κέρδη του», ανακοινώθηκε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι αλλάζει «τη μεθοδολογία του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ συμβάλλουν» στις συνομιλίες και οι απεσταλμένοι «δεν θα περιφέρονται πλέον σε όλο τον κόσμο» για συναντήσεις.

