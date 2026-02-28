Quantcast
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν - Real.gr
01:30, 28/02/2026
Η αμερικανική διπλωματία κατέστησε σαφές χθες Παρασκευή ότι υποστηρίζει «το δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά την αφγανική επίθεση της προηγουμένης εναντίον στοιχείων των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», ανέφερε μέσω X η τρίτη τη τάξει του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Άλισον Χούκερ, σημειώνοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα χθες με τον πακιστανό ΥΠΕΞ.

Αυτή ήταν η πρώτη αμερικανική επίσημη αντίδραση στη δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν αφού η αεροπορία αυτού του τελευταίου βομβάρδισε χθες αφγανικές μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Καμπούλ και της Κανταχάρ.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θύμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ταλιμπάν χαρακτηρίζονται «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ και ότι έχουν «αθετήσει συστηματικά τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτρέποντας στη βία να αποσταθεροποιεί την περιοχή».

Παρότι είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές εχθροπραξίες αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Το Πακιστάν κατηγορεί τις αφγανικές de facto αρχές ότι προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε ενόπλους που εξαπολύουν επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια, κάτι που αφγανοί Ταλιμπάν αρνούνται.

