Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη Πομπέο: Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι πραγματικά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Μάικ Πομπέο θα είναι η Θεσσαλονίκη, όπου θα τον υποδεχτεί ο Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η παρουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται σταθερά. Ο κ. Πομπέο αναμένεται ότι θα δώσει έμφαση στη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των έργων ενεργειακής υποδομής που υλοποιούνται στη χώρα μας, ενώ θα υπογράψει και διμερή συμφωνία για τη συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα.

Looking forward to discussing important ?trade, security, and ?religious freedom issues with my counterparts in Greece, Italy, the Holy See,? and Croatia ?next week.